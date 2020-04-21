Антон Минаков рассказал о работе партии в Псковской области во время коронавируса

13:02, 21 апреля 2020, ПАИ

В эфире ПАИ-live 21 апреля лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков рассказал о деятельности партии в условиях ограничительных мер по коронавирусу. Он заметил, что сейчас не только ЛДПР, но все партии показывают низкую активность.

«Региональное отделение работает, в установленные дни и часы ведет прием граждан юрист. Мы ещё до коронавируса увеличили количество часов приема юриста вдвое, но сокращать не планируем. Занялись волонтерской программой – раздачей масок, но это далеко не первая программа, которая будет реализована. ЛДПР работает, мы всегда в повестке дня», - рассказал Антон Минаков.

Высказал свое мнение лидер фракции ЛДПР и относительно резких выступлений Владимира Жириновского, который то предлагает предпринимателям раздать людям деньги, то тестировать вакцины от коронавируса на заключенных.

«Исходя из партийной субординации стараюсь не комментировать его высказывания, но Владимир Вольфович крайне образованный и умный. Есть такое выражение, что «Жириновский говорит то, о чем Путин думает, но не может сказать», - заметил Антон Минаков.

По поводу коронавируса лидер псковской фракции ЛДПР отметил, что в борьбе с коронавирусом нужно, чтобы сами люди проявляли самосознание.