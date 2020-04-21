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Общество

Антон Минаков: «Наливайки» не должны работать ни во время, ни после пандемии

Антон Минаков

«Наливайки» не должны работать ни во время, ни после пандемии. Об этом сообщил лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков в эфире ПАИ-live 21 апреля, комментируя введенный губернатором Михаилом Ведерниковым запрет на работу «наливаек» в рамках борьбы с коронавирусом.

Антон Минаков напомнил, что ЛДПР занималась этим вопросом с прошлого года. Он рассказал, что было много жалоб на работу кафе на улице Яна Фабрициуса в Пскове. «Разработали депутатские запросы, которые нашли отклик. Спасибо начальнику УМВД по городу Пскову – помог», – отметил гость эфира и добавил, что такие торговые точки оштрафовали на суммы от 150 до 300 тысяч рублей.

«Мы будем продолжать эту работу независимо от того, есть коронавирус или нет, – заверил Антон Минаков. – Если они не будут работать после карантина, то еще лучше. Эта форма бизнеса наносят вред. Пусть идут в сетевые магазины, там сертифицирован алкоголь, а в «наливайках» непонятно, откуда он взялся».

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