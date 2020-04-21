Судебные приставы добились от работодателя выплаты сотрудникам 226 тысяч рублей

15:09, 21 апреля 2020, ПАИ

Два работника организации по строительству инженерных коммуникаций в Пскове получили заработную плату только после вмешательства судебного пристава. В общей сложности работодатель задолжал сотрудникам 226 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав выдал руководству организации постановления о возбуждении исполнительных производств и разъяснил последствия неуплаты долга. Также пристав выяснил, что у организации в собственности находится 17 автомобилей. В отношении транспортных средств был вынесен запрет на регистрационные действия. Кроме того, руководство организации получило предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В результате руководство было вынуждено выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.

С начала года судебные приставы помогли псковичам получить долги по зарплате на общую сумму в 1 миллион 860 тысяч рублей.