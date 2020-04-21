0
17:54
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
17:37
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
17:05
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
17:02
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
15:54
Псковский спорт стойко держится на карантине
15:45
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
15:19
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
Еще новости
Общество

Судебные приставы добились от работодателя выплаты сотрудникам 226 тысяч рублей

Два работника организации по строительству инженерных коммуникаций в Пскове получили заработную плату только после вмешательства судебного пристава. В общей сложности работодатель задолжал сотрудникам 226 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав выдал руководству организации постановления о возбуждении исполнительных производств и разъяснил последствия неуплаты долга. Также пристав выяснил, что у организации в собственности находится 17 автомобилей. В отношении транспортных средств был вынесен запрет на регистрационные действия. Кроме того, руководство организации получило предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В результате руководство было вынуждено выплатить долги по зарплате своим сотрудникам. 

С начала года судебные приставы помогли псковичам получить долги по зарплате на общую сумму в 1 миллион 860 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
21 апреля 2020
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
21 апреля 2020
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
21 апреля 2020
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
21 апреля 2020
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
21 апреля 2020
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
21 апреля 2020
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
21 апреля 2020
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер
21 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер 2

Идет загрузка...