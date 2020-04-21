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Общество

Игру-квест про пандемию разработала команда ПсковГУ «PskovHack»

Фото: Анастасия Палкина

Мобильную игру-квест про пандемию разработала команда ПсковГУ «PskovHack». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Уже совсем скоро в игру «Выбирай и выживай» можно будет сыграть на мобильных телефонах. Студенты запустили бета-версию игры и приглашают протестировать ее всех желающих.

Пошаговая текстовая эпизодная игра имеет возрастные ограничения 16+. Главный герой – персонаж, выбирающий, каким образом преодолевать препятствия, появившиеся в его приключении во время пандемии Covid-19. По словам студентов, приложение позволяет опробовать все модели поведения в условиях самоизоляции и оценить возможные неприятные последствия.

Фото: Анастасия Палкина

Игру разработали за 30 с лишним часов активной работы. Задачей было создать игру, которая объяснит правила поведения во время самоизоляции. Сами создатели отметили, что проект получился и обучающий, и шуточный.

Для того чтобы стать бета-тестировщиком, необходимо заполнить форму. Она будет действительна до 22:00 24 апреля.

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