Псковских детей приглашают принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение»
Принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение» приглашают псковичей от 6 до 18 лет, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.
На конкурс принимают детские рисунки, сопровождаемые текстом на тему краеведения. Итогом конкурса станет интерактивная карта пяти регионов с живыми рисунками. В этом году в конкурсе участвуют дети из Карелии, Ленинградской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.
Темы конкурсных работ:
- историческое место;
- достопримечательность;
- уникальный природный ландшафт;
- памятники культурного наследия;
- общественно значимое место;
- интересная современная архитектура;
- знаменитые люди;
- мифы и легенды;
- любимое место.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в группе автономной некоммерческой организации по сохранению культуры и искусств «Это просто» в социальной сети «ВКонтакте».
Заявки принимают до 15 января 2025 года на официальном сайте конкурса «АРТ-краеведение».
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