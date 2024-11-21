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Общество

Псковских детей приглашают принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение»

Принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение» приглашают псковичей от 6 до 18 лет, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

В этом году в конкурсе участвуют дети из пяти регионов РФ. Изображение предоставили в комитете по молодёжной политике Псковской области

На конкурс принимают детские рисунки, сопровождаемые текстом на тему краеведения. Итогом конкурса станет интерактивная карта пяти регионов с живыми рисунками. В этом году в конкурсе участвуют дети из Карелии, Ленинградской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

Темы конкурсных работ:

  • историческое место;
  • достопримечательность;
  • уникальный природный ландшафт;
  • памятники культурного наследия;
  • общественно значимое место;
  • интересная современная архитектура;
  • знаменитые люди;
  • мифы и легенды;
  • любимое место.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в группе автономной некоммерческой организации по сохранению культуры и искусств «Это просто» в социальной сети «ВКонтакте».

Заявки принимают до 15 января 2025 года на официальном сайте конкурса «АРТ-краеведение».

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