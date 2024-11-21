Псковских детей приглашают принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение»

19:19, 21 ноября 2024, ПАИ

Принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение» приглашают псковичей от 6 до 18 лет, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

На конкурс принимают детские рисунки, сопровождаемые текстом на тему краеведения. Итогом конкурса станет интерактивная карта пяти регионов с живыми рисунками. В этом году в конкурсе участвуют дети из Карелии, Ленинградской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

Темы конкурсных работ:

историческое место;

достопримечательность;

уникальный природный ландшафт;

памятники культурного наследия;

общественно значимое место;

интересная современная архитектура;

знаменитые люди;

мифы и легенды;

любимое место.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в группе автономной некоммерческой организации по сохранению культуры и искусств «Это просто» в социальной сети «ВКонтакте».

Заявки принимают до 15 января 2025 года на официальном сайте конкурса «АРТ-краеведение».