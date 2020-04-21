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Общество

В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию

Каждый день в Псков прибывают поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, десятки людей выходят на перрон. Выйти в город пассажиры могут только через здание вокзала, где им измеряют температуру. При выявлении повышенной температуры человека срочно отправят в медпункт на осмотр врачом.

Но эти благие профилактические меры приводят к нарушению других санитарных правил: в плотной очереди люди не хотят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, пытаются выстроиться в два или три ряда. 

«В одну очередь выстраивают, зачем?» - негодуют некоторые пассажиры, забывая, что количество рядов никак не увеличивает пропускную способность одного контрольного пункта. 

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