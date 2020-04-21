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Общество

Доброволец из Великих Лук обеспечил дровами трёх пенсионерок

В Великих Луках продолжается работа общественного волонтёрского центра, члены которого помогают горожанам во время пандемии коронавируса. В среднем в сутки в центр поступает 120 звонков с просьбами о помощи. Также великолучан обзванивают и сами волонтёры, чтобы выяснить, какая помощь им необходима. Пожилым маломобильным гражданам добровольцы доставляют продукты и лекарства, помогают с оплатой счетов и решением других вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Представитель великолукского городского отделения  «Единой России» Максим Савельев приобрёл и доставил трём малоимущим пенсионеркам по машине дров.

До этого Максим Савельев передал партию антисептиков великолукскому Центру социального обслуживания населения для социальных работников, которые обслуживают на дому великолучан из группы риска. По словам партийца,  в сложившейся ситуации он не мог остаться безучастным.

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