Борис Елкин подвёл итоги внеочередной сессии областного Собрания
Законодательное Собрание Псковской области на внеочередной сессии приняло решение о дополнительных расходах бюджета. Деньги направят на обеспечение льготников лекарствами, покупку квартир для детей-сирот и увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Елкин.
В начале заседания Борис Елкин вручил коллегам депутатские удостоверения. Для многих парламентариев этот созыв стал первым.
Также депутаты утвердили положения о комитетах Законодательного Собрания и план законопроектной работы на ближайший период.
Ещё одним решением стало досрочное прекращение полномочий депутата от «Единой России» Натальи Мельниковой. Она покидает региональный парламент в связи с избранием сенатором РФ от Законодательного Собрания Псковской области.
Наталью Мельникову избрали представителем региона в Совете Федерации тайным голосованием на первой сессии 29 сентября. Вакантный депутатский мандат по единому избирательному округу передадут позднее – решение примут партия и избирательная комиссия.
Наталья Мельникова досрочно сложила полномочия депутата Заксобрания Псковской области