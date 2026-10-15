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Политика

Борис Елкин подвёл итоги внеочередной сессии областного Собрания

Законодательное Собрание Псковской области на внеочередной сессии приняло решение о дополнительных расходах бюджета. Деньги направят на обеспечение льготников лекарствами, покупку квартир для детей-сирот и увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Елкин.

Фото: пресс-служба Заксобрания Псковской области

В начале заседания Борис Елкин вручил коллегам депутатские удостоверения. Для многих парламентариев этот созыв стал первым.

Также депутаты утвердили положения о комитетах Законодательного Собрания и план законопроектной работы на ближайший период.

Ещё одним решением стало досрочное прекращение полномочий депутата от «Единой России» Натальи Мельниковой. Она покидает региональный парламент в связи с избранием сенатором РФ от Законодательного Собрания Псковской области.

Наталью Мельникову избрали представителем региона в Совете Федерации тайным голосованием на первой сессии 29 сентября. Вакантный депутатский мандат по единому избирательному округу передадут позднее – решение примут партия и избирательная комиссия.

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