0
23:46
Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
23:32
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
22:00
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
21:54
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
21:26
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
20:57
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
20:00
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
Еще новости
Общество

Продуктовые наборы начали выдавать в школах Острова

Фото газеты «Островские вести»

Выдача разовых продуктовых наборов льготным категориям школьников началась в Островском районе 21 апреля, пишет газета «Островские вести».

Первые 100 продуктовых наборов доставили в среднюю школа № 1. Всего школа примет 261 продуктовый набор.

Отмечается, что продуктовые пайки получают дети из малообеспеченных семей и дети, имеющие статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Основанием для выдачи продуктового набора служит справка, подтверждающая материальное положение семьи или статус ребёнка, которая ранее была предоставлена в образовательное учреждение.

Выдача наборов производится родителям или законным представителям обучающихся. Ранее продуктовые наборы были доставлены в сельские школы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
21 апреля 2020
Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
21 апреля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
21 апреля 2020
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
21 апреля 2020
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
21 апреля 2020
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
21 апреля 2020
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
21 апреля 2020
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике
21 апреля 2020
Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике

Идет загрузка...