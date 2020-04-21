Продуктовые наборы начали выдавать в школах Острова

22:35, 21 апреля 2020, ПАИ

Выдача разовых продуктовых наборов льготным категориям школьников началась в Островском районе 21 апреля, пишет газета «Островские вести».

Первые 100 продуктовых наборов доставили в среднюю школа № 1. Всего школа примет 261 продуктовый набор.

Отмечается, что продуктовые пайки получают дети из малообеспеченных семей и дети, имеющие статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Основанием для выдачи продуктового набора служит справка, подтверждающая материальное положение семьи или статус ребёнка, которая ранее была предоставлена в образовательное учреждение.

Выдача наборов производится родителям или законным представителям обучающихся. Ранее продуктовые наборы были доставлены в сельские школы.