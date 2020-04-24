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Политика

Александр Козловский: Наши задачи направлены на то, чтобы помогать ближнему

Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live «Дистанционка» 24 апреля рассказал о работе партии в этот непростой период.

«Зачастую мы слышим позицию, что государство должно дать всё, - отметил Александр Козловский. – Я считаю, что это позиция неудачников, которые сейчас забились в норы и пережидают этот период».

По словам депутата, партия богата однопартийцами, сторонниками и избирателями.

«Считаем необходимым сегодня всем помогать, - добавил Александр Козловский. – 90% того, что мы делаем, затрачивает личную энергию, а не деньги».

Депутат рассказал, что однопартийцев, сторонников и пожилых регулярно обзванивают, чтобы узнать про состояние здоровья.

«Наши однопартийцы такие же граждане и псковичи. Наши задачи направлены на то, чтобы помогать ближнему», - отметил Александр Козловский.

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