Александр Козловский: Наши задачи направлены на то, чтобы помогать ближнему
Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live «Дистанционка» 24 апреля рассказал о работе партии в этот непростой период.
«Зачастую мы слышим позицию, что государство должно дать всё, - отметил Александр Козловский. – Я считаю, что это позиция неудачников, которые сейчас забились в норы и пережидают этот период».
По словам депутата, партия богата однопартийцами, сторонниками и избирателями.
«Считаем необходимым сегодня всем помогать, - добавил Александр Козловский. – 90% того, что мы делаем, затрачивает личную энергию, а не деньги».
Депутат рассказал, что однопартийцев, сторонников и пожилых регулярно обзванивают, чтобы узнать про состояние здоровья.
«Наши однопартийцы такие же граждане и псковичи. Наши задачи направлены на то, чтобы помогать ближнему», - отметил Александр Козловский.