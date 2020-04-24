Депутат Госдумы поблагодарил предприятия Псковской области, которые работают в период пандемии

09:33, 24 апреля 2020, ПАИ

Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выразил благодарность предприятиям региона, которые работают в этот непростой период. Об этом он рассказал в эфире проекта ПАИ-live «Дистанционка».

«Нет ни одного предприятия в нашей стране, которое бы сегодня не пострадало, - отметил Александр Козловский. – Условия работы можно сравнить с полувоенными».

Предприятия, выпускающие медицинские средства защиты, на сегодняшний день процветают, уверен депутат.

«В Великих Луках много предприятий, порядка 8 млрд рублей налогов в год приходит от этого города, - добавил Александр Козловский. – И только 1 млрд остается в Великих Луках, а остальное уходит на федерацию и регион».

По словам депутата, губернатор Псковской области Михаил Ведерников уделяет внимание всем предприятиям.

«Мы тоже мониторим ситуацию, у нас есть мобильные телефоны друг друга», - отметил Александр Козловский, добавив, что если необходима помощь, то ее оказывают.

Некоторые предприятия закупили маски, которые потом распространялись по всей области.

«Если на каком-то предприятии нет масок, а работать надо, мы находим и отсылаем», - добавил депутат, выразив благодарность всем предприятиям, которые работают в это сложное время.