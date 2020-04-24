Виртуальную прогулку по выставке в усадьбе «Петровское» разместили в соцсетях Пушкинского заповедника

21:01, 24 апреля 2020, ПАИ

24 апреля на официальных страницах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях появилась прогулка по выставке «Моя «Пиковая дама» в большой моде…» в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

Гидом по экспозиции, подготовленной к 185-летию публикации знаменитой повести, на этот раз выступает художник и сотрудник мемориальной усадьбы Ганнибалов Наталья Аксёнова. Участники виртуальной экскурсии узнают, почему именно таким образом художница решила изобразить пушкинскую графиню, прототипом которой послужила фрейлина при дворе четырёх императоров, княгиня Наталья Петровна Голицына (напомним, что на выставке представлен ростовой гипсовый скульптурный портрет персонажа пушкинской повести — Анны Федоровны Томской в «вольтеровских креслах»).

Останавливается художница и на символике открытых и закрытых, то есть лежащих рубашкой вверх, карт в серии своих иллюстраций к «самой мистической» повести Пушкина.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации в музее-заповеднике вплоть до особого распоряжения приостановлен приём туристов и проведение массовых мероприятий. Несмотря на это, «Михайловское» остаётся на связи со своими интернет-посетителями в социальных сетях, где появляется много материалов, различных по характеру и адресной направленности.

Своё место среди публикаций занимают не только посты, которые подготовлены сотрудниками различных музейных служб, но и заметки, предложенные читателями, туристами, коллегами и друзьями музея. Активно работает и раздел «Виртуальный Пушкинский заповедник», размещённый на официальном сайте «Михайловского». Здесь можно найти экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни музея, различные развлекательные и образовательные проекты.