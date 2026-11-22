Экскурсовод Пушкинского заповедника удостоилась благодарности министра культуры

19:47, 22 ноября 2026, ПАИ

Экскурсовод Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Наталья Кузьмина удостоена благодарности министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. Об этом сообщил музей-заповедник.

В этом году Наталья Кузьмина отмечает 30 лет трудовой деятельности в Пушкинском заповеднике.

«За этими годами тысячи встреч с гостями, увлекательные рассказы о Пушкине и местах, вдохновлявших поэта, и искренняя любовь к своему делу. Поздравляем Наталью Алексеевну с заслуженной наградой!» – отметили в музее.