Экскурсовод Пушкинского заповедника удостоилась благодарности министра культуры
Экскурсовод Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Наталья Кузьмина удостоена благодарности министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. Об этом сообщил музей-заповедник.
В этом году Наталья Кузьмина отмечает 30 лет трудовой деятельности в Пушкинском заповеднике.
«За этими годами тысячи встреч с гостями, увлекательные рассказы о Пушкине и местах, вдохновлявших поэта, и искренняя любовь к своему делу. Поздравляем Наталью Алексеевну с заслуженной наградой!» – отметили в музее.
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