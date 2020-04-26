В псковских магазинах появились витаминные наборы из имбиря, лимона и чеснока

12:51, 26 апреля 2020, ПАИ

Наборы с продуктами для поддержания иммунитета появились в одной из торговых сетей Пскова. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Торговые сети объединили в одном наборе лимон, имбирь и чеснок - продукты, повышающие иммунитет. На обратной стороне упаковки указали вес, цену за килограмм и конечную стоимость.

Ранее жители России направили в ФАС жалобу на дефицит и завышенную стоимость данных продуктов. Выяснилось, что цены подскочили в связи с отсутствием поставок из-за рубежа. В первую неделю апреля импорт восстановился.

«Продолжаем мониторить цены. Особое внимание на лимоны, имбирь, чеснок. В одной из торговых сетей Пскова появились вот такие наборы. Ажиотаж спадает», - написала Ольга Милонаец.