На Рижском проспекте столкнулись два автомобиля

14:18, 26 апреля 2020, ПАИ

В Пскове 26 апреля около 12 часов дня на Рижском проспекте недалеко от кафе «Берёзка» произошло столкновение Audi 80 и BMW E34. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«После аварии пассажиры сразу выскочили, помогали водителю передней машины. Скорая ехала мимо по своим делам, но сразу остановилась», - сообщил корреспонденту Псковского агенства информации свидетель произошедшего.

В УМВД информации по данному факту пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.