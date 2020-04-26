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На Рижском проспекте столкнулись два автомобиля

В Пскове 26 апреля около 12 часов дня на Рижском проспекте недалеко от кафе «Берёзка» произошло столкновение Audi 80 и BMW E34. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

На Рижском проспекте столкнулись два автомобиля. Фото предоставлены очевидцем

«После аварии пассажиры сразу выскочили, помогали водителю передней машины. Скорая ехала мимо по своим делам, но сразу остановилась», - сообщил корреспонденту Псковского агенства информации свидетель произошедшего.

На Рижском проспекте столкнулись два автомобиля. Фото предоставлено очевидцем

В УМВД информации по данному факту пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.  

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