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Политика

Песков уверен, что Путин становится экспертом в вирусологии

Фотография с визита президента в инфекционную больницу в Коммунарке. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин настолько глубоко изучает тему коронавируса, что постепенно становится экспертом в области вирусологии. Как пишет ТАСС, об этом пресс-секретарь российского лидера заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитрий Песков вспомнил о шутке президента: «вся страна – вирусологи» и ответил на нее. «Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Директор «Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Юрий Лобзин подтвердил, что президент показывает высокий уровень информаированности об инфекции. По словам руководителя Центра, такой уровень «есть не у каждого профессионального медика».

Также стало известно о том, что на этой неделе Владимир Путин может выступить с обращением к нации по поводу обстановки с коронавирусом в стране.

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