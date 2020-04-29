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ПАИ организует прямую трансляцию сессии Псковской городской Думы

Фото Дарьи Хватковой

Псковское агентство информации организует прямую трансляцию 37-й внеочередной сессии Псковской городской Думы 29 апреля, которая вновь пройдет в режиме ограниченного доступа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Начало в 10:00.

Депутаты рассмотрят 10 вопросов. В их числе досрочное прекращение полномочий аудитора Контрольно-счётной палаты города Пскова, исполнение бюджета областного центра за 2019 год, а также внесение изменений в бюджет на 2020 год.

Кроме этого, депутаты рассмотрят проект о первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории муниципального образования «Город Псков» новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

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