Жительница Псковской области попыталась подкупить таможню и провезти в Евросоюз контрабандные сигареты

09:45, 29 апреля 2020, ПАИ

Жительница Псковской области попыталась подкупить таможню и провезти в Евросоюз контрабандные сигареты, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

17 апреля в Себеже подозреваемая передала таможенному инспектору взятку в национальной и иностранной валюте, что в эквиваленте составило более чем 250 тысяч рублей, за контрабандный провоз 155,5 тысячи пачек сигарет на территорию Евросоюза.

Предмет взятки обнаружен и изъят, а подозреваемая задержана в процессуальном порядке. Следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ провели обыски в местах проживания подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.