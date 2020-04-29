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Мошенники оформили на жителя Порхова кредит и лишили его почти 400 тысяч рублей

На жителя Порхова мошенники оформили кредит, лишив его почти 400 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

40-летнему мужчине 28 апреля позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что его средствами пытаются завладеть неизвестные. Пострадавший назвал реквизиты своей банковской карты, не подозревая, что имеет дело с мошенниками. Таким образом, он лишился 392 тысяч рублей.

За помощью потерпевший обратился в полицию. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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