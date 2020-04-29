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Угрожавшему зарезать собутыльника жителю Новосокольников грозит два года тюрьмы

Угрожавшему зарезать собутыльника 47-летнему жителю Новосокольников грозит два года тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

26 марта около 20:00 нетрезвый мужчина схватил нож и стал угрожать своему гостю убить его. Прокуратура установила, что у потерпевшего имелись все основания опасаться за свою жизнь.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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