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Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live

Гостем ПАИ-live сегодня станет Денис Иванов. Фото: Дарья Хваткова.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live в среду, 29 апреля, в 14:00.

В прямом эфире на сайте Псковского агентства информации поговорим о том, как чувствует себя бизнес в Пскове, есть ли рецепты пережить предпринимателям карантин с наименьшими потерями, о том, как складывается сейчас работа в депутатской фракции и достаточны ли меры по борьбе с коронавирусом.

Онлайн-трансляцию можно также увидеть в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Накануне Денис Иванов стал инициатором реставрации панно на жилом доме рядом с мемориальным кладбищем советских воинов на улице Юбилейной. Депутат сам красил звезду, чтобы приложить руку к восстановлению значимого объекта.

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