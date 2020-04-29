Начался ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым

14:03, 29 апреля 2020, ПАИ

Сегодня в гостях ПАИ-live руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, предприниматель Денис Иванов.

В прямом эфире на сайте Псковского агентства информации разбираемся, как чувствует себя бизнес в Пскове, есть ли рецепты пережить карантин с наименьшими потерями, обсуждаем, как складывается сейчас работа в депутатской фракции и достаточны ли меры по борьбе с коронавирусом.

Онлайн-трансляция также проходит в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».