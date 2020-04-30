Учебный год в Псковской области закончится в конце мая

15:36, 29 апреля 2020, ПАИ

«Год планируем заканчивать в дистанционном формате в конце мая, не раньше 25 числа. В начальной школе, возможно, чуть пораньше», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире ПАИ-live.

Александр Седунов подчеркнул, что указ губернатора Псковской области гласит, что все ограничительные мероприятия продолжаются, в том числе дистанционное обучение. «Уход на досрочные каникулы не оправдан», - считает руководитель профильного комитета.

Гость эфира допустил, что оценки по изобразительному искусству, труду, музыке можно выставить раньше. По основным предметам школьники должны пройти программу, рассчитанную до конца года.

Александр Седунов еще раз подчеркнул, что переход на дистанционное обучение – уникальное требование ситуации, и учатся в это время и школьники, и учителя, и родители.