Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко пропал в столичном СИЗО

21:22, 29 апреля 2020, ПАИ

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию и снова оказавшийся под следствием, пропал в московском СИЗО. Как сообщает «КоммерсантЪ», к нему не пускают адвокатов из-за карантина, электронные письма до него не доходят, отправленные на счет деньги возвращаются обратно, и сам он не отвечает на звонки.

Адвокат бывшего полковника сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская тишина», чтобы он ознакомился с материалами нового дела. С момента его поступления к нему никто не может попасть: сотрудники ФСИН разрешают встречи только в присутствии следователя, а следователи под разными предлогами отказываются идти в СИЗО.

Адвокат предполагает, что у Дмитрия Захарченко могли начаться проблемы со здоровьем, и как бы он не остался без помощи врачей.

Оперативно получить комментарии в ФСИН журналистам «Коммерсанта» не удалось.