Двое молодых людей напали на продавщицу ночного магазина в Пскове

10:06, 30 апреля 2020, ПАИ

27 апреля около 4:00 в Пскове на улице Красноармейской в ночном продуктовом магазине двое неизвестных похитили 15 тысяч рублей, сигареты и мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Один из нападавших сумел проникнуть через окно в помещение магазина, отвлёк внимание продавщицы, ударил её и открыл для напарника входную дверь. Для подстраховки злоумышленники прихватили с собой из магазина и переносную кнопку тревожной сигнализации. С места происшествия они уехали на такси.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ими оказались двое безработных, ранее судимых псковичей 23 и 22 лет. Фигуранты дали признательные показания. Один из них также подозревается в краже бытовой техники из съёмной квартиры на улице Юности в Пскове. Ведётся расследование.