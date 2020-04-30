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За хранение взрывчатых веществ осудят жительницу Палкинского района

В Палкинском районе местную жительницу осудят за хранение взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратура Палкинского района.

4 февраля 2020 года во время осмотра жилого дома в одной из деревень Палкинского района были обнаружены две металлические банки с порохом, взрывчатым веществом метательного действия общей массой 173 грамма.

Взрывчатое вещество 39-летняя женщина незаконно хранила по месту своего жительства на протяжении 10 лет. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

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