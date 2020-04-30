Житель Псковской области вскрыл офисный сейф в Воронеже

10:48, 30 апреля 2020, ПАИ

Житель Псковской области вскрыл сейф в Воронеже, сообщает gorcom36.ru.

Преступление произошло в офисе на проспекте Труда, после вскрытия из сейфа пропали 150 тысяч рублей. К хищению причастен 38-летний вор-рецидивист из Псковской области, который «на попутном транспорте приехал в Воронеж для совершения преступления».

Подозреваемого задержали, и в отделе полиции он признался в преступлении и пояснил, что проник в офис, пользуясь отмычками, а сейф вскрыл монтировкой. Добычу он потратил «на личные нужды».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Псковичу грозит до 5 лет лишения свободы.

