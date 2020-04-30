Псковская городская Дума готова проводить сессии в режиме видеоконференции

11:38, 30 апреля 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская сообщила, что городская Дума готова проводить сессии в формате видеоконференции в случае критической ситуации с коронавирусом. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 30 апреля.

Регламент дистанционной сессии уже разработан на тот случаей, если будет объявлена чрезвычайная ситуация в регионе. Пока депутаты работают очно, но с ограничениями – с минимальным количеством приглашённых.

Глава города отметила, что Псковское агентство информации ведёт прямые трансляции с сессий гордумы и все желающие могут наблюдать за работой депутатов онлайн.

«Мы открыты и лицом к горожанам, за нами все могут наблюдать», - подытожила спикер.