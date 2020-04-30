Сессия Пустошкинского районного Собрания не состоялась

12:36, 30 апреля 2020, ПАИ

Сессия Пустошкинского районного Собрания не состоялась в четверг, 30 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации. На сессии не было достаточного кворума депутатов – восьми человек. Однако даже в случае кворума основной вопрос сессии рассмотреть было бы невозможно, так как глава муниципалитета Светлана Василькова не предоставила в срок депутатам отчет о своей работе.

Ситуацию прокомментировал председатель районного Собрания Дмитрий Зарембо: «На сессию был вынесен один вопрос – отчет главы Пустошкинского района за 2019 год. В Собрание депутатов данный вопрос представлен не был, до начала сессии ни один из участников с отчетом не ознакомился. Таким образом, глава муниципалитета утаивала данный вопрос от депутатов Собрания».

Несмотря на это, Светлана Василькова выступала за то, что сессия должна состояться 30 апреля, и пыталась вызвать отсутствующих депутатов, чтобы собрать кворум.

Председатель Пустошкинского районного Собрания сообщил, что сессию перенесли до объявления следующего заседания. Отчет главы муниципалитета депутаты должны будут рассмотреть на следующей очередной сессии.