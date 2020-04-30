Депутаты внесли изменения в бюджет Псковской области

13:06, 30 апреля 2020, ПАИ

В региональный бюджет поступили федеральные средства в объеме почти 2,4 миллиарда рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, депутаты областного Собрания на 44-й сессии внесли изменения в закон об областном бюджете – доходы региона увеличены на 2 миллиарда 389 миллионов 700 тысяч рублей.

По статье «Дотации» поступления увеличиваются на 143 миллиона рублей. Эти средства из резервного фонда правительства направили на оснащение и переоснащение коечного фонда медицинских учреждений для лечения больных коронавирусом.

Также за счёт резерва правительства в регион направлено 24,4 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения. Ещё 6 миллионов рублей Псковская область получила на приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких.

В бюджете области отражены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет – на эти цели федерация выделила 910 миллионов 108 тысяч рублей. Областное софинансирование составит 11 миллионов 193 тысячи рублей.

Более 241 миллиона рублей предназначается на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 50 миллионов рублей – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, 5,76 миллиона рублей – на ремонт и оснащение детских музыкальных школ.

На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове выделено 294 миллиона 391 тысяча рублей. Почти 146 миллионов рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион получил 131 миллион 843 тысячи рублей. Кроме того, почти на 102 миллиона рублей увеличивается поступление средств из госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Государство предоставило средства на софинансирование расходных обязательств субъекта по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств, а также на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях и создания туристических кластеров.

На 23,6 миллиона рублей уменьшены федеральные субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Расходная часть регионального бюджета увеличена на 3 миллиарда 685 миллионов 465 тысяч рублей. За счёт средств федерального гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ формируется резервный фонд администрации области в сумме 361 миллион 238 тысяч рублей. Кроме того, дополнительный резерв в размере 633 миллиона 489 тысяч рублей формируется за счёт привлечения кредитных источников. Отдельная статья региональных расходов – поддержка муниципальных образований. В местные бюджеты будет направлено более 83 миллионов рублей.

Таким образом, доходы областного бюджета на 2020 год составят 39 миллиардов 872 миллиона 609 тысяч рублей, расходы – 42 миллиарда 679 миллионов 594 тысячи рублей. Дефицит бюджета увеличен на 1 миллиард 295 миллионов 765 тысяч рублей и составит 2 миллиарда 806 миллионов 985 тысяч рублей.