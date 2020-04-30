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Общество

Псковская область находится на 50-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом в России

Псковская область находится на 50-м месте из 80 по уровню заболеваемости коронавирусом в России, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«У наших соседей, исходя из численности населения, заболеваемость выше. В  Эстонии и Белоруссии уровень заболеваемости в шесть раз выше, чем у нас. В Петербурге - в три раза, в Москве - в 20 раз. Мы должны и дальше продолжать сохранять свою территорию, не допуская завоза инфекции извне. Пока у нас ситуация благополучная», - констатировал Александр Нестерук.

По его словам, на границах региона продолжают действовать семь пунктов пропуска. В частности, у двух человек, прибывших в регион из Латвии, были обнаружены признаки заболевания. С российско-белорусской границы шестерых отправили на обсервацию.

Идёт работа по осмотру пассажиров, прибывающих из Москвы, Петербурга и Петрозаводска. В среднем ежедневно в Псков поездами прибывают около 200 человек.

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