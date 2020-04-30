С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх

16:22, 30 апреля 2020, ПАИ

С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Это связано с увеличением пассажиропотока.

С 1 мая поезд №6659 Дно — Псков будет ходить все дни недели, кроме понедельника и четверга. Отправление из Дно – в 17:30, прибытие в Псков – в 20:12.

Поезд №6660 Псков – Дно с 2 мая будет курсировать все дни недели, кроме вторника и пятницы. Отправление из Пскова – в 8:25, прибытие в Дно – 11:21.

Указанные изменения будут действовать по 31 октября.