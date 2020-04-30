Воры из Пскова и Великих Лук охотятся за спиртным из магазинов

10:34, 01 мая 2020, ПАИ

Воры из Пскова и Великих Лук охотятся за спиртным из магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 апреля экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 43-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день в Великих Луках в магазине на улице Кузьмина росгвардейцы задержали 34-летнюю девушку, которая украла алкоголь.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.

