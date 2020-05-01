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Общество

В честь 1 Мая Александр Козловский пожелал псковичам здоровья, стабильности и весеннего настроения

Александр Козловский

В честь 1 Мая секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский пожелал псковичам здоровья, стабильности и весеннего настроения.

«Первомай  – это праздник единения всех, кто трудом и талантом создаёт главные ценности. Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует международную солидарность трудящихся, трудовую доблесть и романтику больших строек, для молодёжи — созидающую силу природы, веру в безграничные возможности человека и будущее России. Как бы ни менялось название, он остаётся для нас светлым Праздником Весны и Труда. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен. Мы твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого», – говорится в поздравлении.

Александр Козловский отметил, что в этом году Первомай приходится встречать в непростое время. «Мы мобилизовали все ресурсы, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции. В этот раз праздник проходит без митингов и праздничных шествий. Нет никаких сомнений, что нам удастся справиться с этой напастью», – подытожил он.

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