Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе

15:06, 01 мая 2020, ПАИ

1 мая около 9:00 возле деревни Борки Пореченской волости Великолукского района произошло столкновение автомобиля Lexus с грузовым автомобилем МАЗ-6501, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты Великолукского района «Наш путь».



Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"



Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"



Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"





Водитель Lexus не справился с управлением и въехал в движущийся впереди МАЗ. Затем Lexus съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.

Все участники ДТП живы, никто не пострадал. Ликвидацией последствий аварии занимаются пожарные и спасатели из Великих Лук.