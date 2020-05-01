0
15:06
Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе
14:02
Здание администрации Псковской области закрыто на карантин из-за коронавируса
13:54
Коронавирусом заразился сотрудник администрации Псковской области
21:17
Публикуем видео с места ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове
20:21
Два человека пострадали из-за лобового столкновения автомобилей в Пскове
14:35
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
13:34
Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе
Еще новости
Происшествия

Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе

1 мая около 9:00 возле деревни Борки Пореченской волости Великолукского района произошло столкновение автомобиля Lexus с грузовым автомобилем МАЗ-6501, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты Великолукского района «Наш путь».

  • Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе
    Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"
  • Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе
    Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"
  • Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе
    Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"

Водитель Lexus не справился с управлением и въехал в движущийся впереди МАЗ. Затем Lexus съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.

Все участники ДТП живы, никто не пострадал. Ликвидацией последствий аварии занимаются пожарные и спасатели из Великих Лук.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе
01 мая 2020
Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе
Здание администрации Псковской области закрыто на карантин из-за коронавируса
01 мая 2020
Здание администрации Псковской области закрыто на карантин из-за коронавируса
Коронавирусом заразился сотрудник администрации Псковской области
01 мая 2020
Коронавирусом заразился сотрудник администрации Псковской области
Публикуем видео с места ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове
30 апреля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове 1
Два человека пострадали из-за лобового столкновения автомобилей в Пскове
30 апреля 2020
Два человека пострадали из-за лобового столкновения автомобилей в Пскове
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
30 апреля 2020
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек 2
Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе
30 апреля 2020
Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе
Публикуем видео с места ДТП на улице Льва Толстого в Пскове
29 апреля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Льва Толстого в Пскове

Идет загрузка...