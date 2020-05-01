Автомобиль Lexus сгорел после ДТП в Псковском районе
1 мая около 9:00 возле деревни Борки Пореченской волости Великолукского района произошло столкновение автомобиля Lexus с грузовым автомобилем МАЗ-6501, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты Великолукского района «Наш путь».
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Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"
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Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"
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Фото: отдела ГИБДД МО МВД "Великолукский"
Водитель Lexus не справился с управлением и въехал в движущийся впереди МАЗ. Затем Lexus съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.
Все участники ДТП живы, никто не пострадал. Ликвидацией последствий аварии занимаются пожарные и спасатели из Великих Лук.