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Политика

Об охране здоровья Путина рассказал его пресс-секретарь

Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин». Её фрагмент в своём аккаунте в Instagram выложил ведущий Павел Зарубин.

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», – отметил Песков, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности с учётом выявления коронавируса у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. На время болезни Мишустина исполняющим обязанности премьер-министра назначен Андрей Белоусов.

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