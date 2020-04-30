Об охране здоровья Путина рассказал его пресс-секретарь

23:12, 01 мая 2020, ПАИ

Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин». Её фрагмент в своём аккаунте в Instagram выложил ведущий Павел Зарубин.

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», – отметил Песков, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности с учётом выявления коронавируса у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. На время болезни Мишустина исполняющим обязанности премьер-министра назначен Андрей Белоусов.