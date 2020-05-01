Ещё один симптом коронавируса обнаружили российские врачи

21:41, 01 мая 2020, ПАИ

Врачи назвали ещё один симптом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

По его словам, у большинства пациентов появляются высыпания на руках и животе.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить мутацию можно только по разнице клинических картин. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь – высыпания на коже кистей и живота», – отметил врач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 3,2 млн человек, более 230 тысяч умерло. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровело 13 220 человек, умерло 1 169. В Псковской области зарегистрировано 177 случаев инфекции, от вируса погибло восемь псковичей.