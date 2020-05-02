156 тысяч пачек сигарет пытались ввезти в Псковскую область под видом плит ДСП

09:29, 02 мая 2020, ПАИ

Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 156 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Транспорт, перевозивший груз, был остановлен на российско-белорусском участке государственной границы РФ. В товаросопроводительных документах было указано, что в автомобиле находятся древесно-стружечные плиты (ДСП). В ходе досмотра грузового отсека машины таможенники обнаружили в больших коробах, изготовленных из ДСП, скрытые картонные коробки с табачными изделиями без акцизных марок России.

Все 156 тысяч пачек сигарет были изъяты. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.