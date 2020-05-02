Избивший и ограбивший инвалида пскович предстанет перед судом

09:16, 02 мая 2020, ПАИ

В Дно перед судом предстанет 19-летний житель Псковской области, который совершил разбойное нападение на инвалида II группы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2020 года возле железнодорожных путей станции Дно молодой человек напал на местного жителя – инвалида II группы. Он ударил мужчину не менее двух раз по голове, а после отобрал телефон стоимостью около 15 тысяч рублей.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой), которое направлено в Дновский районный суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.