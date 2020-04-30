Молодые псковичи могут подать заявки на участие в проекте «ПолитСтартап» до 5 мая

21:52, 02 мая 2020, ПАИ

У молодых жителей Псковской области есть ещё несколько дней, чтобы успеть подать заявки на участие в федеральном образовательно-кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап». Как сообщили Псковскому агентству информации в Молодой гвардии «Единой России» по Псковской области, регистрация участников завершится 5 мая.

Проект «ПолитСтартап» нацелен на выявление активной молодёжи, которая готова проявить себя в общественно-политической деятельности. Во всех муниципалитетах Псковской области в этом году состоятся выборы в органы местного самоуправления. Впервые молодые псковичи смогут принять участие в избирательной кампании под руководством опытных наставников.

Подробнее о проекте «ПолитСтартап» можно узнать здесь>>>.