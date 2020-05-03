Жителям деревни Голубово Псковского района напомнили о пожарной безопасности

17:55, 03 мая 2020, ПАИ

3 мая в деревне Голубово Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам провели профилактический рейд в целях соблюдения населением требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники отдела с соблюдением безопасной дистанции на период карантина довели до жителей основные требования особого противопожарного режима, включающие в себя запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности и мусора на территории поселений.

Кроме того, через почтовые ящики они распространили иллюстрированные памятки с кратким изложением правил пожарной безопасности как в быту, так и в летний пожароопасный период.