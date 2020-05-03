0
17:42
Названы ранние симптомы коронавируса
17:02
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
14:20
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
13:21
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
12:53
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
12:05
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
10:09
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Жителям деревни Голубово Псковского района напомнили о пожарной безопасности

3 мая в деревне Голубово Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам провели профилактический рейд в целях соблюдения населением требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники отдела с соблюдением безопасной дистанции на период карантина довели до жителей основные требования особого противопожарного режима, включающие в себя запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности и мусора на территории поселений.

Кроме того, через почтовые ящики они распространили иллюстрированные памятки с кратким изложением правил пожарной безопасности как в быту, так и в летний пожароопасный период.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Названы ранние симптомы коронавируса
03 мая 2020
Названы ранние симптомы коронавируса
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
03 мая 2020
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
03 мая 2020
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
03 мая 2020
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
03 мая 2020
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
03 мая 2020
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
03 мая 2020
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса
03 мая 2020
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса

Идет загрузка...