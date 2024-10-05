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Общество

Ветеринар развеяла миф о вакцинации домашних животных

Нужно ли вакцинировать домашних животных, рассказала ветеринарный врач, заведующая кафедры ветеринарии Великолуского ГСХА Марина Челнокова.

«К сожалению, не каждый владелец вакцинирует животных. Такое расхожее мнение есть, что «если моя кошка нигде не гуляет, то ее вакцинировать не надо, и профилактировать от различного рода гельминтов тоже не нужно», – отметила она.

Марина Челнокова подчеркнула, что это неправда. «Хозяин выходит на улицу и с ногами может принести любую инфекцию в дом», – пояснила она.

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