Свечи памяти зажгли на набережной Невеля
Акция «Мы помним», посвящённая 81-й годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков, прошла в городе сегодня, 5 октября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».
Десятки невельчан собрались на набережной реки Еменки, чтобы посмотреть короткометражный фильм об освобождении Невеля от немецко-фашистских захватчиков советскими бойцами во время Великой Отечественной войны.
Освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции.
Финальной точкой акции стало зажжение свечей памяти.
Ранее сообщалось, что в Невеле возложили цветы к Вечному огню в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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