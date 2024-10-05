Свечи памяти зажгли на набережной Невеля

21:42, 05 октября 2024, ПАИ

Акция «Мы помним», посвящённая 81-й годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков, прошла в городе сегодня, 5 октября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

Десятки невельчан собрались на набережной реки Еменки, чтобы посмотреть короткометражный фильм об освобождении Невеля от немецко-фашистских захватчиков советскими бойцами во время Великой Отечественной войны.

Освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции.

Финальной точкой акции стало зажжение свечей памяти.

Ранее сообщалось, что в Невеле возложили цветы к Вечному огню в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.