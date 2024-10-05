Участники российско-белорусского слёта студотрядов почтили память погибших воинов на братском захоронении в Печорах

19:39, 05 октября 2024, ПАИ

Участники российско-белорусского слёта студотрядов почтили память погибших воинов на братском захоронении в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своем Telegram-канале.

Международная группа студентов провела уборку на мемориале «Скорбящая мать». Они также почтили память погибших воинов, которые покоятся на братском кладбище.

Валерий Зайцев поблагодарил председателя Псковского регионального отделения РСО Аллу Сердцеву и всех студентов за искреннее желание сделать мир вокруг себя лучше и краше.

Отметим, российско-белорусский слёт студенческих отрядов открылся 3 октября на базе Псковского государственного университета. В регион приехали более 200 бойцов, 35 отрядов из 12 регионов дружественных стран. Также в рамках слета стартовала международная акция «Союзный десант».

Напомним, в августе этого года с рабочим визитом в Пскове побывал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, где с губернатором Михаилом Ведерниковым актуализировал совместную псковско-белорусскую повестку сотрудничества.