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Дачный дом сгорел в Новоржевском районе

Фото: «Земля новоржевская

В Новоржевском районе сгорел дачный дом. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

3 мая в 01:50 в деревне Жекупино Новоржевской волости поступило сообщение о возгорании дома. В это время хозяина дома не было – он уехал на рыбалку, а местные жители не сразу заметили пожар. Прибывшие на место пожарные застали полыхающее строение. Соседние строения пожарным удалось спасти.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Дом выгорел изнутри полностью, огнём были повреждены потолок и крыша, уцелели стены. Причины возгорания устанавливаются.

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