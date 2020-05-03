Дачный дом сгорел в Новоржевском районе

22:07, 04 мая 2020, ПАИ

В Новоржевском районе сгорел дачный дом. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

3 мая в 01:50 в деревне Жекупино Новоржевской волости поступило сообщение о возгорании дома. В это время хозяина дома не было – он уехал на рыбалку, а местные жители не сразу заметили пожар. Прибывшие на место пожарные застали полыхающее строение. Соседние строения пожарным удалось спасти.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Дом выгорел изнутри полностью, огнём были повреждены потолок и крыша, уцелели стены. Причины возгорания устанавливаются.