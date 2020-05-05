5 мая 1945 года: красноармейцы заняли последнюю немецкую военно-морскую базу

11:00, 05 мая 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле–мае 1945 года.

В этот день 70 лет назад части 2-го Белорусского фронта заняли последнюю оставшуюся у немцев крупную военно-морскую базу. «В результате стремительного удара наши войска разгромили вражеский гарнизон и овладели городом Свинемюнде - одним из лучших по оборудованию портов Германии», - сообщило Совинформбюро.

Воины Красной Армии очистили от гитлеровцев острова Воллин, Узедом и Рюген на Балтике. «С овладением этими островами закончилась наступательная операция 2-го Белорусского фронта, - написал маршал Рокоссовский. - Правда, приходилось еще прочесывать отдельные районы, обезвреживать небольшие группы гитлеровцев, остававшиеся в тылу наших войск».

5 мая 1945 года в Берлине было подавлено сопротивление последних небольших групп немцев, пытавшихся прорваться из окрестностей города на запад.

Войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фриш Нерунг. Войска 2-го Белорусского овладели городом Свинемюнде.

К 5 мая 60-я армия 4-го Украинского фронта вышла на подступы к Штернбергу. 68-я армия, наступая вдоль дороги на границе, вела бои юго-восточнее Фульнека, 1-я гвардейская армия вышла в район Фриштата, а 18-я армия достигла линии Рожнов – Всетин – Визовице. На этом рубеже завершилась Моравско-Остравская операция. Советские войска овладели Моравско-Остравским промышленным районом и двинулись в центральную часть Чехословакии.

Численность войск к началу операции – 317 300 человек, безвозвратные потери – (7,6 %), раненые – 88 657, среднесуточные потери – 1976.

Завершилась Братиславско-Брновская операция войск 2-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский) при участии Дунайской военной флотилии и румынских войск. Завершено освобождение Словакии.

Свыше 100 тысяч балтийских моряков получили за свои славные боевые дела высокие государственные награды. На знаменах 58 кораблей и частей появились боевые ордена, 23 присвоено почетное звание гвардейских. 137 балтийцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А. В.