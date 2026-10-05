С арендатора в Пскове взыскали почти 60 тысяч рублей за долги и испорченное имущество

17:25, 05 октября 2026, ПАИ

В Пскове с арендатора взыскали почти 60 тысяч рублей за долги по квартире и испорченное имущество. Об этом ПАИ сообщили в региональной пресс-службе УФССП России.

По данным ведомства, житель Пскова снимал квартиру, перестал вносить арендную плату, а затем съехал, не подписав акт возврата ключей. После себя он оставил сломанную стиральную машину и сильно загрязненную мягкую мебель. На досудебные претензии мужчина не отвечал и не брал трубку.

Собственница квартиры обратилась в суд. Оценив представленные доказательства, суд постановил взыскать с арендатора задолженность по аренде и коммунальным платежам, а также полную компенсацию за испорченное имущество. Общая сумма составила почти 60 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пскова № 1. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о принудительных мерах. Судебный пристав наложил арест на банковские счета гражданина и ограничил ему выезд за пределы России. Поскольку в срок решение суда исполнено не было, к должнику применили исполнительский сбор.

Благодаря принудительным мерам вся сумма компенсации была взыскана и перечислена женщине.