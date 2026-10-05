Врип главы Пскова и председатель гордумы провели первую рабочую встречу

16:39, 05 октября 2026, ПАИ

Первая рабочая встреча временно исполняющего полномочия главы Пскова Станислава Стармолотова с председателем Псковской городской Думы Александром Гончаренко прошла сегодня, 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

«Администрация Пскова и городская Дума традиционно работают сообща. Нас объединяет общая цель – благополучие псковичей. Мы намерены и дальше следовать этой традиции», – отметили в администрации Пскова.

В ходе встречи обсудили приоритетные вопросы и наметили, как будет выстроена дальнейшая совместная работа.