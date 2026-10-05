Врип главы Пскова и председатель гордумы провели первую рабочую встречу
Первая рабочая встреча временно исполняющего полномочия главы Пскова Станислава Стармолотова с председателем Псковской городской Думы Александром Гончаренко прошла сегодня, 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
«Администрация Пскова и городская Дума традиционно работают сообща. Нас объединяет общая цель – благополучие псковичей. Мы намерены и дальше следовать этой традиции», – отметили в администрации Пскова.
В ходе встречи обсудили приоритетные вопросы и наметили, как будет выстроена дальнейшая совместная работа.
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