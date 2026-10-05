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Общество

Четыре педагога Локнянского района получили почётные грамоты Минпросвещения России

Лучшие педагоги Локнянского района получили высокие награды, сообщили ПАИ в администрации округа.

  • Четыре педагога Локнянского района получили почётные грамоты Минпросвещения России
    Фото: администрация Локнянского муниципального округа
  • Четыре педагога Локнянского района получили почётные грамоты Минпросвещения России
    Фото: администрация Локнянского муниципального округа
  • Четыре педагога Локнянского района получили почётные грамоты Минпросвещения России
    Фото: администрация Локнянского муниципального округа
  • Четыре педагога Локнянского района получили почётные грамоты Минпросвещения России
    Фото: администрация Локнянского муниципального округа
  • Четыре педагога Локнянского района получили почётные грамоты Минпросвещения России
    Фото: администрация Локнянского муниципального округа

Почётной грамотой Министерства просвещения России награждены Марина Андреева, Светлана Виснап, Зоя Иванова и Ольга Игнатьева.

Почётной грамотой главы Локнянского муниципального округа отмечены Наталья Вересова и Лилия Строгова.

Отдельно с профессиональным праздником поздравили учителя физической культуры Локнянской средней школы Татьяну Орлову. 30 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ей нагрудный знак «Заслуженный педагогический работник Псковской области».

Особые слова благодарности администрация адресовала опытным наставникам. В округе трудятся заслуженные учителя России Галина Артеменкова, Зинаида Горбунова, Людмила Григорьева, Надежда Мельгина, Валентина Смирнова и Елена Тихомирова.

В районе работают пять общеобразовательных учреждений, где в этом учебном году за парты сел 571 обучающийся, из них 53 первоклассника. В школах трудятся 89 педагогов, более половины из которых имеют высшую квалификационную категорию.

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