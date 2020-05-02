60 аппаратов ИВЛ поступили в Псковскую городскую больницу

14:52, 02 мая 2020, ПАИ

В Псковскую городскую больницу поступила первая партия новых аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Речь идёт о 10 инвазивных и 50 неинвазивных аппаратах. Они будут установлены и подключены в течение трёх дней, уточнил Михаил Ведерников.

«В текущих условиях достать их было непросто, но общими усилиями мы справились. Остальную технику и оборудование будем получать небольшими партиями», - отметил губернатор.

По последним данным, в Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь.