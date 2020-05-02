60 аппаратов ИВЛ поступили в Псковскую городскую больницу
В Псковскую городскую больницу поступила первая партия новых аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Речь идёт о 10 инвазивных и 50 неинвазивных аппаратах. Они будут установлены и подключены в течение трёх дней, уточнил Михаил Ведерников.
«В текущих условиях достать их было непросто, но общими усилиями мы справились. Остальную технику и оборудование будем получать небольшими партиями», - отметил губернатор.
По последним данным, в Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь.